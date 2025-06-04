Nihat Genç Entübe Edildi, Yoğun Bakımda

NİHAT GENÇ’İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci ve yazar Nihat Genç’in yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği bildirildi. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, kendisinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

ENTÜBE EDİLDİĞİ DUYURULDU

Erdem Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır” ifadelerini kullandı. Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi geldiğinde bu sayfada paylaşılacağı belirtildi.