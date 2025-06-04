Nihat Genç’le İlgili Üzücü Gelişme

NİHAT GENÇ’TEN ÜZÜCÜ HABER

Son zamanlarda Veryansın TV’de düşüncelerini paylaşan usta gazeteci ve yazar Nihat Genç’in geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi süreci geçirdiği biliniyor. Ancak, Nihat Genç’ten oldukça üzücü bir gelişme yaşandı.

NİHAT GENÇ YOĞUN BAKIMDA

Nihat Genç’in yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildiği öğrenildi. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.