Nihat Genç’ten kötü bir haber

NİHAT GENÇ’İN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE GELİŞMELER
Son dönemde akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören deneyimli gazeteci-yazar Nihat Genç’ten üzücü bir haber geldi. Genç’in, hastanede yoğun bakım ünitesine alındığı ve entübe edildiği öğrenildi.
SALGINDA KAMUOYUNA YANSİMA
Veryansın TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” ifadelerini kullanarak durumu vurguladı.