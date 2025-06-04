Nihat Genç’ten Üzücü Bir Durum

NİHAT GENÇ’İN SAĞLIK DURUMU CİDDİYET KAZANDI

Nihat Genç, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanması ve hastanede tedavi görmesiyle gündeme gelmişti. Son gelişmeler, usta gazeteci-yazarı daha zor bir süreç beklediğini gösteriyor. Nihat Genç’in yoğun bakım ünitesine alındığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” dedi. Bu açıklama, kamuoyunda Nihat Genç’e dair meydana gelen endişeleri artırdı.