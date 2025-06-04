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Nihat Genç’ten Üzücü Bir Gelişme

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NİHAT GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Son dönemlerde sağlık durumu ile gündemde olan usta gazeteci-yazar Nihat Genç, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandı ve hastanede tedavi gördüğü biliniyor. Şimdi ise Nihat Genç’ten üzücü bir haber geldi; kendisi yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” ifadelerini kullandı.

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