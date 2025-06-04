Nihat Genç’ten Üzücü Bir Gelişme

NİHAT GENÇ’İN HASTALIK DURUMU GÜNDEMDE

Son olarak Veryansın TV’de düşüncelerini paylaşan ünlü gazeteci ve yazar Nihat Genç’in geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü biliniyor. Şimdi ise Nihat Genç’ten acı bir haber geldi. Nihat Genç’in yoğun bakım ünitesine alındığı ve entübe edildiği öğreniliyor.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” ifadelerini kullandı.