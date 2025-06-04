Gündem

Nihat Genç’ten Üzücü Bir Gelişme

nihat-genc-ten-uzucu-bir-gelisme

NİHAT GENÇ’İN HASTALIK DURUMU GÜNDEMDE

Son olarak Veryansın TV’de düşüncelerini paylaşan ünlü gazeteci ve yazar Nihat Genç’in geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü biliniyor. Şimdi ise Nihat Genç’ten acı bir haber geldi. Nihat Genç’in yoğun bakım ünitesine alındığı ve entübe edildiği öğreniliyor.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Enflasyon Verileri, Faiz İndirimi Beklentisi Oluşturdu

Faiz indirim beklentileri, enflasyon verilerinin düşük çıkmasının ardından piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Merkez Bankası'nın ilk faiz kararı 19 Haziran'da alınacak.
Ekonomi

Papara Hesaplarında Geçici Bloke Uygulandı

Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle devredilen Papara, kullanıcılarına hesap incelemesi yapıldığını duyurdu. Hesaplar açılabiliyor ancak bakiye kullanımı askıya alındı, işlem limitleri ise arttırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.