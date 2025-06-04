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Nihat Genç’ten Üzücü Bir Haber

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NİHAT GENÇ’TEN ÜZÜCÜ HABER

Son dönemde Veryansın TV’de görüşlerini paylaştıran deneyimli gazeteci-yazar Nihat Genç’in birkaç ay önce akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü biliniyor. Nihat Genç ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Kendisi yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

NİHAT GENÇ’İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Atay, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.” ifadelerini kullandı.

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