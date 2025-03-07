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Nihat Hatipoğlu’na Botoks Sorusu Şaşırttı

SURİYET SORUSU ŞAŞIRTTI

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca devam eden sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na gelen bir soru, hem kendisini hem de izleyicileri oldukça şaşırttı. Programın soru-cevap kısmında mikrofonu alan bir kadın, “Dolgu ve botoks yaptırmak günah mı? Yaptırmadan yaşayamam” ifadesiyle ilahiyatçıya merak ettiği sorusunu yöneltti. Hatipoğlu, bu soruya kısaca şaşırdıktan sonra cevap verdi.

Hatipoğlu, kadının sorusuna “Allah bizi güzel yaratıyor ama biz kendimizi çirkinleştiriyoruz. Her yaşın bir güzelliği var. Yaşlanmak da güzel… Onun için Allah’ın yarattığı simayı bozmamakta fayda var” yanıtını verdi. Bu anlar sosyal medyada hızlı bir şekilde gündem oldu ve izleyiciler arasında çeşitli yorumlara yol açtı.

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