Nihat Hatipoğlu’na Şaşırtıcı Soru Tepki Çekti

NİHAT HATİPOĞLU’NUN İFTAR PROGRAMINDAKİ ŞAŞIRTAN SORU

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelişinin ardından televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları gerçekleştirmeye başladı. Programın son bölümünde, kendisine yöneltilen bir soru ise Hatipoğlu’nu şaşırttı. İftar programına katılan genç bir kız, “Birini kendimize dua yerine enerji ile bağlamamız mümkün mü?” diyerek dikkat çekti.

Hatipoğlu, öncelikle soruyu tam olarak kavrayamayarak tekrar sordu. Ardından konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Hatipoğlu, “Eğer birini enerjiyle kendinize bağlarsanız, aynı şekilde geri gider. Bu doğru bir yöntem değil. Tabii ki bunu kendi adınıza sormuyorsunuz, genel bir soru yöneltiyorsunuz. Enerji meselesini tam olarak bilemiyorum, nasıl işlediğini de kestiremiyorum. Tokalaşma ya da kucaklaşma gibi durumlarda enerji alışverişi olabilir, bu doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.” diyerek düşüncelerini aktardı.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Programda yaşanan bu diyalog, sosyal medyada da oldukça geniş bir yankı uyandırdı. Hatipoğlu’nun görüşleri ve genç kızın sorusu, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.