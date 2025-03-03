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Nihat Hatipoğlu’ndan Maç Yayınları Yorumu

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İFTAR VE SAHUR PROGRAMLARI BAŞLADI

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarına start veren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Programın son bölümünde, Fatih Aktaş isimli bir çocuk “Kaçak siteden maç izlemek günah mı?” sorusunu yöneltti.

ŞİFRE KIRMAK VE HELALLİK GEREKİYOR

Bu soruya yanıt vermeden önce kısa bir süre tereddüt eden Hatipoğlu, “Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım” diyerek milyonlarca kişinin merak ettiği soruyu yanıtladı. Ayrıca Nihat Hatipoğlu, maç yayınlarının herkes tarafından ulaşılabilir bir şekilde ücretsiz olması gerektiğine vurgu yaptı. O anlar sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanarak viral oldu.

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