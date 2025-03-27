Nihat Hatipoğlu’nun Cinlerle İlgili Uyarıları

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan Ayı Yayınları

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur vakitlerinde iki farklı programla izleyicilerle buluşuyor. “Nihat Hatipoğlu ile İftar” ve “Nihat Hatipoğlu ile Sahur” programlarıyla atv ekranlarında yer alan ilahiyatçı, zaman zaman gündeme oturan açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Cinlerle İlgili Öneriler

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir izleyicinin “Cinlerle uğraşıyorum, bu günah mı?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Cin çağırma, ruh çağırma seanslarına girişmeyin, bu tür şeylerden çok zararlı çıkarsınız. Bu konularla uğraşmamanızı tavsiye ediyorum.” Hatipoğlu, görünmeyen varlıklarla görüşmenin aslında bir iletişim olmadığını, bunun vesvese olduğunu açıklıyor. Ayrıca, “Cinler görünür varlıklardır, onlarla iletişime geçen insanlar da vardır ama sizlere tavsiyem kesinlikle böyle bir şey yapmamanız yönünde olur. Çünkü cinler sihrin bir türüdür ve cinleri kullanarak kişilere sihir yapılır.” diyerek herkesi de uyarıyor: “Ancak bu son derece tehlikelidir. Musallat olma ihtimalleri vardır ve onlardan kurtulamazsınız.”

Ece Gürel’in Trajedi Dolu Hikayesi

Hatipoğlu’nun cevapladığı bu soru, ormanda kaybolduktan dört gün sonra bulunan Ece Gürel’i akıllara getiriyor. İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve dört gün sonra sağ bulunmasının ardından hastaneye kaldırılan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölüm nedeni hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon olarak belirtiliyor. Gürel’in ölümü sosyal medyada geniş yankı bulmuş, genç kadının ormana çığlık terapisi için gittiği iddia edilmişti. Ayrıca, cadılık ve mistik olaylarla ilgilendiği konuşulmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ece Gürel’in astral seyahate çıktığını vurgulamıştı.