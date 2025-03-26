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Nihat Kahveci’den Derbi Yorumu: Beşiktaş Favori Değil

BEŞİKTAŞ’IN FORMSUZLUĞU

Süper Lig’de cumartesi akşamı İnönü Stadyumu’nda gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde spor yorumcusu Nihat Kahveci dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında derbiyi değerlendirirken Beşiktaş’ın son iki haftadaki performansına vurgu yaptı. Siyah-beyazlı ekibin son zamanlarda yaşadığı formsuzluk ve üretkenlik eksikliğine dikkat çekerken, “Derbide Beşiktaş’ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’DA SÜRPRİZ OLASILIĞI

Kahveci, Galatasaray cephesinde ise Dries Mertens’in sürpriz bir şekilde kadroda yer alabileceğini belirtti. Mertens’in yeterince dinlendiğini düşündüğünü ifade eden Kahveci, geçmişte sahada yorgunluk belirtileri gösterdiğini hatırlattı. “Galatasaray’dan açıkçası beklenmedik kadro bekliyorum” açıklamasıyla sahada nasıl bir görüntü ile karşılaşacağını merakla beklediğini dile getirdi.

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