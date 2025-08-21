Nihat Kahveci, Fenerbahçe’yi eleştirdi

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Eski futbolcu ve tanınmış yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin Benfica ile oynadığı ve golsüz biten Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi. Kahveci, sarı-lacivertli ekibin korner organizasyonları üzerine eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarına dikkat çeken bir çağrı yaptı.

TARAFTAR ÇAĞRISI

Kahveci, “62. dakika Göztepe 10 kişi, 35 dakika üretemedin bir penaltı aldın, kaçırdın. Bu akşam dakika 70, Benfica 10 kişi, net nasıl bunu kaçırdın diyemiyoruz. Mourinho’ya buradan seslenmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, Mourinho’ya sosyal medyadan yazın. Takıma korner çalıştırsın! Szymanski’ye 150 tane korner attırsın. İrfan Kahveci’ye 50 tane korner attırsın çünkü onun çok zamanı yok, onu sonradan alıyor. Bu maçlarda duran toplar önemli!” ifadesini kullandı.

STRATEJİK ELEŞTİRİLER

Ayrıca, Kahveci, oyuncuların etkili olması gerektiği konusunda da yorumda bulundu. “Bir takımda 4’ü yapışmış böyle tren gibi. Skriniar, Duran, En-Nesyri, Oosterwolde. 4’ünü topla 10 metre. Szymanski şu altıpastaki adamı bir geçir ya korner keserken!” diyerek, duruşları ve stratejileri hakkında da önemli noktaları vurguladı.