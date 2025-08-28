Nihat Kahveci, Szymanski’yi eleştirdi

FUTBOL YORUMCUSUNDAN AĞIR ELEŞTİRİLER

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayıp 1-0 kaybettikten sonra açıklamalarda bulundu. Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yaptığı konuşmada Sebastian Szymanski’nin performansını sert bir şekilde eleştirdi. “Şu Szymanski’nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya! Bu nasıl bir kredi ya! Bu nasıl bir kredi!” ifadelerini kullandı.

HAKLI ŞİKAYETLER VE TARAFTARA YAZIK

Kahveci, Szymanski’nin sahada hiçbir olumlu hareketinin olmadığını ve 10 numara olarak nitelendirilen bir oyuncunun yalnızca koşmakla yetindiğini belirtti. “Mourinho ‘3 tane Szymanski olsa oynatırım’ dediği, bugün bence oyundan ilk çıkması gereken adam maçı bitiriyor” diye ekledi. Taraftara yazık olduğunu belirten Kahveci, Brown’un oyundan çıkmasıyla birlikte oyunun Brown’ın kenarında bittiğini, son dakikada topun kaleciye şişirildiğini ifade etti. “Ne bekleyeceğiz ya biz bu Fenerbahçe’den? Hocası ayrı dert, yönetim ayrı dert… Yazık ya bu taraftara! Bir tane isabetli şut izleyemez miyiz ya, 30-35 milyon taraftarı var!” şeklinde tepkisini sürdürdü.