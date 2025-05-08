Nihat Kahveci Uzaklaştırma Kararı Aldı!

BOŞANMA SONRASI İDDİALAR

Nihat Kahveci, 2014 yılında anlaşmalı bir şekilde boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören’in çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirtti. Dilekçede, “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak” ve “Cehenneme gidersin” gibi cümlelerle çocukların psikolojik olarak etkilendiği ve babalarından korktukları ifade edildi. Ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete maruz kalma endişesi taşıdıkları dikkat çekti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, inceleme sonucunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Kahveci’ye 2 ay boyunca eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşma ve iletişim kurmama kararı verdi. Mahkeme, eğer Kahveci uzaklaştırma kararını ihlal ederse, 3 ila 10 gün arasında hapis cezasıyla karşılaşabileceğini bildirdi. Tekrar ihlal durumunda ise hapis cezasının 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceği vurgulandı.

NİHAT KAHVECİ’NİN GEÇMİŞİ

Öte yandan, bir dönem Beşiktaş formasını da giymiş olan Nihat Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever’le evlenmişti. Bu olay, hem profesyonel hayatı hem de özel yaşamı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedildi.