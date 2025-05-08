Nihat Kahveci Yaklaşmak Yasaklandı! 2 Ay Sürecek

ESKİ EŞİ HUKUKİ YOLLA HAREKETE GEÇTİ

Nihat Kahveci’nin 2014 yılında anlaşmalı boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, Kahveci’nin çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Kaşgören’in avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden, “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi küfürlü ifadeler yazdığı kaydedildi. Dilekçede, çocukların artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve onunla görüşmek istemediklerine yer verildi. Ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddet göreceklerinden endişe duydukları aktarıldı.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, talebi inceleyerek ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde Nihat Kahveci’ye, eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmama ve iletişim kurmama yönünde uzaklaştırma kararı çıkardı. Mahkeme, Kahveci’nin bu uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 ile 10 gün arasında hapis cezası alacağını, bunun tekrar ihlalinde ise cezanın 15 günden 30 güne kadar uzatılacağını belirtti. Nihat Kahveci, bir zamanlar Beşiktaş’ta forma giymiş ve 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmişti.