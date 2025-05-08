Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Verildi

DAVAYI AÇAN ESKİ EŞİNİN İDDİALARI

Pınar Kaşgören, Nihat Kahveci’yle 2014 yılında gerçekleşen boşanmanın ardından, eski futbolcunun çocuklarına yönelik hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla uzaklaştırma talebinde bulundu. Avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesaj uygulamaları üzerinden “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadelerle hitap ettiği öne sürüldü. Bu bağlamda, çocukların yaşadıkları sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve onunla görüşmek istemedikleri vurgulandı.

KORUMA KARARI VE UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde, Kahveci’nin Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmama ve onlarla hiçbir iletişim kurmama gibi bir uzaklaştırma kararı verdi. Ayrıca, Kahveci’nin bu kararı ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağı belirtildi. Uzaklaştırma kararının bir kez daha ihlal edilmesi halinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağı ifade edildi.

NİHAT KAHVECİ’NİN GEÇMİŞİ

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmişti. Bu olay, Kahveci’nin özel yaşamında yaşanan bir başka gelişme olarak dikkat çekiyor.