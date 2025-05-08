Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Verildi

İPLER YENİDEN GERİLDİ

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve 2014’te boşandığı eşi Pınar Kaşgören arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Kaşgören, iki çocuğunun babası Kahveci’nin onlara hakaret ederek pedagojik gelişimlerine zarar verdiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve korunma tedbiri talep etti. Mahkeme, Kahveci’nin iki ay boyunca çocuklarına yaklaşmasını ve onlarla iletişim kurmasını yasaklayarak uzaklaştırma kararı çıkardı.

MAHKEME DEĞERLENDİRMESİ

Mahkemeye sunulan belgelerde, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddet korkusu taşıdıkları ifade edildi. Bu nedenden ötürü mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde ciddi yaralar açtığı belirtildi. Kahveci’nin çocukları Z.S.K. ve E.K.’nin bulundukları ortamlardan uzak tutulması, yakınlarının da bu duruma katılması ve Pınar Kaşgören’i rahatsız etmemesi gerektiği talep edildi.

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Pınar Kaşgören’in dilekçesi üzerine değerlendirmelerde bulunarak baba Nihat Kahveci’nin çocuklarına yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı sözler ile davranışlarda bulunduğunu tespit etti. Bu nedenle, çocukların bulunduğu konut, okul ve diğer iş yerlerine 500 metreden fazla yaklaşmaması kararlaştırıldı. Ayrıca, mahkeme Kahveci’nin çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi ve iletişim kanallarını kullanarak temas kurmaması için iki ay süreyle geçerli olacak tedbirler uyguladı.

İHLAL DURUMUNDA KOLLUK GENELİNE YETKİ

Mahkeme, bu tedbirlere uyulmaması durumunda ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsinin uygulanabileceğini belirtti. Nihat Kahveci’ye mahkeme kararının kolluk kuvvetleri aracılığıyla kendisine iletilmesi de kararlaştırıldı.