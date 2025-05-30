Nijer’de Sel Eylemleri Yaşandı

SEL FELAKETİ NİJER’DE CAN ALIYOR

Nijerya’nın kuzey-orta bölgesindeki Nijer eyaletinde gerçekleşen sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi en az 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, şu anda 10 kişiden haber alınamıyor. Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hüseyni, yaptığı basın toplantısında, çarşamba günü gecesi etkili olan yağışların Mokva bölgesinde büyük çaplı yıkımlara yol açtığını aktardı.

KAYIP İNSANLAR İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hüseyni, 3 kişinin kurtarıldığını ve kaybolan 10 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin hâlâ sürdüğünü açıkladı. Yağışların etkisiyle 50’den fazla evin su altında kaldığını ve bazı evlerin, içinde insanlar varken sel suları tarafından sürüklendiğini belirtti. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Zübeyde Umar, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ülke genelinde bu yıl yaşanan sellerin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.