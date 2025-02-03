Nijerli Genç ve Batmanlı Gülbahar Nişanlandı

MÜSLÜM FEYİZ’İN HİKAYESİ

Muğla’da üniversite okurken kütüphanede tanışan Gülbahar Aslan (27) ile Nijerli Faical Yacine (30), Batman’da nişanlanma töreni yaptı. Gülbahar, ailesinin ilk başta duruma şaşırdığını ifade ederek, “Muğla’da Okul Öncesi Öğretmenliği kazanarak gittim. O sene sınav haftasında kütüphaneye gittiğim esnada Faical ile tanıştım. Bu şekilde 2-3 yıl boyunca yakın arkadaşlık yaptık. Zamanla uygun olduğumuzu fark ettik” dedi.

BULUŞMA ANISI VE DUYGULARIN DÖNÜŞÜ

Nijer’den Muğla’daki Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Matematik Bölümü okumak için gelen Faical Yacine, 2019 yılında kütüphanede ders çalışırken Gülbahar ile tanıştı. İkili, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra evlenme kararı aldı. Nişan töreni, kentteki bir isteme evinde gerçekleşti. Burada, Gülbahar’ı Faical için babasından isteyen bir öğretmen oldu. Çift, yüzük takarak nişanlandı. Faical’in Nijer’den gelen kardeşi ve arkadaşları da törende yer aldı.

FAICAL YACINE’İN HİKAYESİ VE AİLESİYLE İLETİŞİMİ

Faical Yacine, Gülbahar ile arkadaşlıklarının zamanla derinleştiğini belirterek, “2014’te Nijer’den üniversite okumak için Muğla’ya geldim. Normalde çok çalışkanım ve sürekli kütüphanedeyim. Ders çalışırken Gülbahar karşıma çıktı. İlk olarak arkadaşlık kurduk, zor zamanlarda ve iyi anlarda birlikteydik. Duygularımız değişince, daha fazla zaman geçirmeye başladık. Ailemle paylaştım, ‘Bir kız gördüm, çok beğendim’ dedim. Ailemin durumu bilmesi benim için önemliydi” dedi. Faical, Muğla’da Matematik Bölümü’nde doktora yapmayı ve üniversitede kalmayı düşündüğünü söyledi.

DUYGULARIN DEĞİŞİMİ VE AİLE REAKSİYONU

Gülbahar Aslan, “Aileler başlangıçta şaşırdılar ama süreç ilerledikçe saygı duydular. Zamanla duygularımız değişti ve evliliğe adım atma kararı aldık. Birbirimize uyum sağladığımızı görmek bu süreci kolaylaştırdı” diye konuştu. İkili, zamanlarını birbirleriyle paylaşarak duygusal bağlarını güçlendirdi.