Nijerya, Avrupa’ya Doğal Gaz Projesi İçin Yatırımcı Arıyor

NİJERYA’DAN AVRUPA’YA DOĞAL GAZ SEVKİYATI HEDEFİ

Afrika’nın petrol ve doğal gaz açısından zengin ülkelerinden biri olan Nijerya, Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını amaçlayan 25 milyar dolarlık deniz altı boru hattı projesi için uluslararası yatırımcıların desteğini araştırıyor. Nijerya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima’nın başkent Abuja’daki başkanlık konutunda Vitol Group yöneticileriyle bir araya geldiği bildirildi.

EKOLOJİK REFORMLARLA YATIRIMCI ÇEKİMİ

Görüşme sırasında konuşan Shettima, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun uyguladığı ekonomik reformların Nijerya’yı enerji sektörü üzerinde küresel yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdiğini ifade etti. Boru hattı projesinin maliyetinin 25 milyar dolar civarında olduğunu belirten Shettima, özellikle teknik uzmanlık gereksinimini vurgulayarak Vitol’e “nüfuz ve kaynakları seferber etme” çağrısında bulundu.

Doğal gaz sektörünü “istikrar ve şeffaflığın simgesi” olarak tanımlayan Shettima, “Dünya değişiyor ve bizim ekonomimiz esasen petrol değil, gaz ekonomisidir. Dünyanın 8. en büyük doğal gaz rezervine sahibiz. Avrupa’ya doğal gaz ihraç etme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

UZUN VADELİ ORTAKLIK HEDEFİ

Vitol Group Mali İşler Direktörü Jeffrey Dellapina ise Nijerya ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Nijerya bizim için her zaman çok önemli bir ülke oldu. Ticaret, finansman ve kamu desteği gibi birçok alanda aktifiz. Bu ülkeyle birlikte gelişmeye kararlıyız.” dedi.