Nijerya’da 102 Kişi Hayatını Kaybetti

FAHİŞ SALDIRILARDA CAN KAYBI

Nijerya’da gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 102 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Hükümet, vatandaşlarına sakin olma çağrısı yapıyor. Nijerya’nın orta kesiminde yer alan Benue eyaletinde şiddet dolu bir saldırı meydana geldi. Benue Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Özel Danışmanı Joseph Har, silahlı grupların sabahın erken saatlerinde eyaletin Yelewata bölgesine saldırdığını aktardı. Har, bu üzücü olayda 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını da duyurdu. Bölge halkına sakin olmaları gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE

Benue Polis Sözcüsü Udeme Edet, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve olayın kontrol altına alındığını ifade etti. Öte yandan, ulusal medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, saldırının hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesinin çobanları, 2 Haziran’da yine Benue eyaletinin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

ÇATIŞMALAR VE TEHDİTLER

Hayvanlarını otlatmak için Nijerya’nın farklı bölgelerine göç eden Fulani çobanları, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor. Bu durum, ülkedeki silahlı çeteler tarafından istismar edilerek, bölge halkına yönelik saldırılar düzenlenmesine ve tehditle sonuçlanan durumların yaşanmasına sebep oluyor.