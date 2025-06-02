Nijerya’da 15 Yabancı Tutuklandı

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMALAR

Nijerya’da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yürütülen bir soruşturma sonucu, siber terörizm ve internet dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 yabancı uyruklu tutuklandı. EFCC’lerin yaptığı yazılı açıklamada, Lagos’ta görülen davada mahkemenin siber terörizm ve internet dolandırıcılığı suçlarından 15 yabancı uyrukluyu mahkum ettiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Filipinli, 2 Çinli, 1 Malezyalı ve 1 Endonezyalı sanığın mahkemede “sahte belge bulundurma” suçlamasıyla ayrı ayrı yargılandıkları belirtildi. Sanıkların, Nijerya’nın ekonomik ve sosyal yapısını ciddi şekilde istikrarsızlaştırmayı amaçlayan siber sistemlere erişim sağladıkları ve Nijeryalı gençleri kimlik hırsızlığına teşvik ederek kendilerini yabancı uyruklu gibi tanıttıkları vurgulandı. Bu yolla maddi kazanç elde ettikleri bildirildi.

SİBER SUÇLARIN ETKİSİ

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya, artan siber suçlar nedeniyle son bir yıl içinde 500 milyon dolardan fazla zarar gördü. Bu durum, ülkenin dijital alanındaki güvenliğin sağlanmasının gerektiğine işaret ediyor.