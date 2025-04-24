Nijerya’da 25,9 Milyon Çocuk Aşılandı

AFRİKA’NIN EN KALABALIK ÜLKESİNDE AŞILAMA SEFERBERLİĞİ

Nijerya, Afrika’nın en sık nüfusa sahip ülkesi olarak, kızamığa karşı başlatılan aşılama kampanyasında 25,9 milyon çocuğa aşı uygulandığını duyurdu. Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Geliştirme Ajansı’nın (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, başkent Abuja’da düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalar yaptı. Aina, 26 eyalette gerçekleştirilen kampanyada aşılamanın yüzde 98’inin başarıyla tamamlandığını belirtti. “Toplamda 25,9 milyon çocuğa kızamık aşısı uyguladık. Bu, çocukların sağlığını korumaya yönelik hükümetimizin kararlılığını ortaya koyan önemli bir halk sağlığı başarısıdır.” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN HAYATI ÖNEM TAŞIYOR

Kampanyanın, 5 yaş altındaki çocukları hedef aldığını vurgulayan Aina, bu yüksek aşılama oranının Nijerya’nın aşı ile önlenebilir hastalıkları bertaraf etme ve çocuk ölümlerini azaltma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra, Nijerya’da kızamıkla mücadelenin yanı sıra sarı hummaya karşı da önemli aşı çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Lagos, Yobe ve Borno eyaletlerinde toplam 22,5 milyon çocuğa aşı yapıldığını ve aşılamanın yüzde 94,6’sının tamamlandığını dile getirdi.

KOLERA SALGINLARI BAŞARIYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Aina, 8 eyalette meydana gelen kolera salgınlarına karşı yürütülen aşı ve acil müdahalelerin sonucunda başarı elde edildiğini bildirdi. Özellikle Borno eyaletinde yaşanan sel felaketi sırasında uygulanan müdahale yöntemlerinin etkili olduğunu belirtti. Bu sayede sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini ve halk sağlığının korunmasına yönelik çabaların sürdüğünü vurguladı.