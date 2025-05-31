Nijerya’da 366 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da bu yıl meydana gelen menenjit ve hayvandan insana geçen Lassa ateşi salgınlarında 366 kişi yaşamını yitirdi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, 1 Ocak ile 18 Mayıs tarihleri arasında 24 eyalette Lassa ateşi vakalarında artış gözlemlenirken, menenjit vakalarının daha geniş bir alana yayıldığı ifade ediliyor.

**LASSA ATEŞİ VAKALARI VE ÖLÜM ORANLARI**

Raporda belirtilen tarihler arasında 5 bin 118 şüpheli Lassa ateşi vakası kaydedildiği, bunlardan 733’ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve 141 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu veriler, hastalığın vaka ölüm oranının yüzde 19,2 civarında olduğunu gösteriyor. Özellikle yılın 20. haftasında ülkenin Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3’ten 13’e çıktığı bildirildi.

**MENENJİT VAKALARI VE HÜKÜMETİN TEDBİRLERİ**

Söz konusu rapora göre, aynı dönemde 2 bin 911 şüpheli menenjit vakasından 192’sinin doğrulandığı ve menenjit nedeniyle 225 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanıyor. Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını ortadan kaldırmak için çeşitli yeni tedbirler alacağını duyurmuştu.