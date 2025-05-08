Nijerya’da 8 Boko Haram Üyesi Etkisiz

NİJERYA’DA TERÖR OPERASYONU

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’a karşı gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Hadin Kai Operasyonunun komutanı Reuben Kovangiya, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Borno eyaletinin Gwoza bölgesinde Boko Haram’ın gerçekleştirdiği saldırıyı engellemeyi başardığını ifade etti. Kovangiya, engellenen saldırının ardından yürütülen operasyon neticesinde 8 Boko Haram üyesinin öldüğünü bildirdi.

BOKO HARAM’IN TARİHİ VE SALDIRILARI

Nijerya’da 2000’li yılların başlarından bu yana varlık gösteren Boko Haram, 2009 yılından itibaren düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Terör örgütü, 2015 yılından itibaren ise ülkenin komşu ülkeleri olan Kamerun, Çad ve Nijer’de de çeşitli saldırılar düzenliyor. Örgütün özellikle Çad Gölü Havzası’nda gerçekleştirdiği saldırılarda, ilk belirlemelere göre 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’daki terör saldırıları ve çatışmalar sebebiyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Boko Haram’ın varlığı ve bu tür eylemler, bölgedeki istikrarı tehdit etmeye devam ediyor.