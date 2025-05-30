Nijerya’da Aşırı Yağışlar, 21 Ölü

SEL FELAKETİ HÜSEYİNİ AÇIKLADI

Nijerya’nın Niger eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde meydana gelen sellerin detaylarını aktardı. Hussaini, bu sellerin sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin kaybolduğunu belirtti.

YARALANMALAR VE HASAR RAPORU

Ayrıca, Hussaini, seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaklaşık 50 evin sular altında kaldığını ifade etti. Kaybolan kişilerin bulunması amacıyla bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.