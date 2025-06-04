Nijerya’da Aşırı Yağışlar Nedeniyle Sel

Nijerya’DA SEL FELAKETİ SONRASI ARAMA ÇALIŞMALARI

Nijerya’nın Niger eyaletinde 29 Mayıs’ta gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sellerde, 7 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldığı bildiriliyor. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, gerçekleştirdiği açıklamada, eyaletin sellerden etkilenen Mokowa bölgesinde yeniden arama faaliyetlerine başlandığını belirtti. Baba-Arah, bu çalışmalarda 7 çocuğun daha cansız bedeninin bulunduğunu ifade ediyor.

KAYIP KİŞİLER VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, önceki gün, yetkililerin kayıp olan kişilerin hayatta kalmadığına inandığını belirterek arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu aktarmıştı. Mokwa bölgesinde, 29 Mayıs’ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 200’ü geçtiği ve 500’den fazla kişinin kaybolduğu kaydediliyor.