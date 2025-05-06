Nijerya’da Dijital Eğitim Dönüşümü Gerçekleşiyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Başkent Abuja’da Uluslararası Akıllı Eğitim Konferansı (ICSE 2025) gerçekleştirildi. Bu konferans, Afrika’da dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim çözümleri üzerine uluslararası paydaşları bir araya getiriyor.

EĞİTİM BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Konferansa, Eğitim Bakanı Maruf Tunji Alausa, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Suwaiba Said Ahmed, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Alausa, etkinliğin hemen sonrasında yaptığı açıklamada, Nijerya’da dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamaların önümüzdeki dönem eğitim politikalarının temeli olacağını aktardı. “Ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz” sözleriyle bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Nijerya’nın eğitimde dijitalleşme yolculuğunu hızlandırdıklarını belirten Alausa, “Bu bir akıllı eğitim ve dijital okuryazarlık konferansı. Biz de bakanlık olarak, bu teknolojileri kullanarak ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Nijerya’da 18 milyondan fazla okula gitmeyen çocuk bulunduğunu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin yüzde 70’inin temel okuma-yazma ve matematik becerilerinden yoksun olduğunu dile getirdi.

DİJİTAL ARAÇLAR VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Bakan Alausa, “Teknoloji sayesinde ülkenin en ücra köşelerindeki çocuklara bile kaliteli eğitimi ulaştıracağız. Bugün burada dijital araçlar ve yenilikçi uygulamaların okullarımıza entegrasyonunu konuşuyoruz” diyerek, eğitimde teknolojinin rolünün altını çizdi. Ayrıca, öğrencilere yönelik olduğu kadar öğretmenlere yönelik dijitalleşme süreçlerinin de hız kazanacağını belirterek, “Bu yıldan itibaren öğretmenlerin mesleki gelişimleri dijital platformlar üzerinden sağlanacak” dedi.

Alausa, yapay zeka teknolojisinin Nijerya’daki okullarda nasıl kullanılacağına dair de açıklamalarda bulundu. “Geleceğin teknolojilerini eğitim sistemimize entegre edeceğiz. Öğrencilerimizi sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlıyoruz” şeklinde konuşarak hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.