Nijerya’da Doğum Ölüm Oranı Yüksek

Nijerya’DA KADINLAR İÇİN DOĞUM ÖLÜM RİSKİ

Nafisa Salahu, 24 yaşındayken doğum yaparken karşılaştığı ölüm riskiyle mücadele ediyordu. Nijerya’da, ortalama her yedi dakikada bir kadının doğum yaparken hayatını kaybetmesi gerçeği kendisini derinden etkiliyordu. Doktorların grevde olduğu bir dönemde doğum yapması, komplikasyon halinde yeterli uzman yardımı alamayacağı anlamını taşıyordu. Bebeği doğum sırasında başı sıkıştığı için yalnızca üç gün hareketsiz yatması gerekti. Nihayetinde bir sezaryen önerildi ve doğumunu gerçekleştirecek bir doktor bulundu. Nafisa Salahu, “Tanrı’ya şükrettim çünkü neredeyse ölüyordum. Gücüm kalmamıştı, hiçbir şeyim kalmamıştı” diyor. Yaşamakla birlikte bebeğini kaybetmesi trajik bir durumdu.

Nijerya’İN KORKUNÇ DOĞUM ÖLÜM ORANLARI

On bir yıl sonra Nafisa, doğum yapmak üzere hastaneye birkaç kez gitmiş, kaderci bir tutum geliştirmişti. “Her seferinde ölümle yaşam arasında olduğumu biliyordum ama artık korkmuyordum” diyor. Bu deneyimler Nijerya’da olağan bir durum değil. Ülke, doğum yapmak için en tehlikeli yerlerden biri. Birleşmiş Milletler’in 2023 verilerine göre, her 100 kadından biri doğum esnasında ya da sonrasında hayatını kaybediyor. Bu oran Nijerya’yı, istenmeyen bir sıralamanın zirvesine yerleştiriyor. 2023’te dünyadaki tüm anne ölümlerinin yüzde 29’u Nijerya’daydı; bu, yılda toplam 75 bin kadının doğum sırasında hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERİN ACISI

Doğum sonrası kanama gibi nedenlerden kaynaklanan ölümlerin çoğunun önlenebilir olması birçok kişide derin hayal kırıklığı yaratıyor. Chinenye Nweze, beş yıl önce Nijerya’nın güneydoğusundaki bir hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Kardeşi Henry Edeh, “Doktorların kana ihtiyacı vardı, ellerindeki kan yeterli değildi” diyerek, kaybettiği yakınlarının acısını dile getiriyor. Anne ölümlerinin yaygın sebepleri arasında tıkanmış doğum, yüksek tansiyon ve güvenli olmayan kürtajlar yer alıyor. Nijerya’daki annelerin ölüm oranının “çok yüksek” olmasının sebepleri arasında zayıf sağlık altyapısı ile sağlık görevlisi eksikliği bulunuyor. Martin Dohlsten, kültürel uygulamalar ve güvensizlik gibi faktörlerin de bu duruma katkı sağladığını belirtiyor.

ULAŞILAMAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ

Women of Purpose Development Foundation’un ulusal koordinatörü Mabel Onwuemena, “Hiçbir kadın doğum yaparken ölmeyi hak etmez” diyor. Kırsal kesimde yaşayan bazı kadınların hastaneye gitmenin zaman kaybı olduğuna inandığını vurguluyor. Bazı kadınlar ulaşım eksikliği nedeniyle hastaneye ya da kliniğe gitme konusunda yetersizlik yaşıyor. Ancak, Onwuemena, bu kadınların ulaşım sorunu aştıklarında da kaliteli sağlık hizmetleri almanın zor olduğunu dile getiriyor. Bunun nedeni ise çoğu sağlık kuruluşunun temel ekipman ve eğitimli personel eksikliği yaşaması.

SAGLIK ALTYAPISINDAKİ SORUNLAR

Nijerya’da federal hükümet sağlık bütçesinin sadece yüzde 5’ini sağlık hizmetlerine ayırıyor. 2001’de Afrika Birliği anlaşmasıyla taahhüt edilen yüzde 15 oranının oldukça altında kalan bu durum, tek başına sağlık hizmetlerinin kalitesini etkilemektedir. 2021 itibarıyla Nijerya’da 121 bin ebe bulunmakta ve yalnızca doğumların yarısından fazlası vasıflı bir sağlık çalışanı tarafından denetlenmekte. Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya’nın 700 bin hemşire ve ebeye daha ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca, ciddi doktor eksikliği de yaşanmaktadır. Tüm bunlar, bazı kadınları sağlık profesyonellerinden uzak tutuyor.

UMUT VERİCİ PROJELER

Nijerya Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Geliştirme Ajansı’nın toplum sağlığı hizmetleri direktörü Dr. Nana Sandah-Abubakar, durumu değerlendirse de bazı sorunlarla başa çıkmak için yeni bir planın uygulamaya konulduğunu açıkladı. Anne Ölümlerini Azaltma İnovasyon Girişimi’nin pilot aşaması geçtiğimiz Kasım ayında başlatıldı. Bu girişimle, ülkede doğum kaynaklı ölümlerin yarısından fazlasını oluşturan 33 eyaletteki 172 yerel yönetim bölgesini hedef alıyor. Dr. Sandah-Abubakar, “Her hamile kadını tespit ediyor, nerede yaşadığını biliyor ve hamilelik, doğum ve sonrasında ona destek oluyoruz” diyor.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER

Şimdiye kadar altı eyalette 400 bin hamile kadın evden eve yapılan bir ankette tespit edildi. Geri dönüşler, bu kadınların, ihtiyaç duydukları bakımdan faydalanmalarını ve güvenli bir doğum yapmalarını sağlamak amacı taşıyor. Mamii, daha fazla kadını kliniklere ulaştırmayı hedeflerken, düşük maliyetli kamu sağlık sigortasına bireyleri kaydolmaya teşvik edecek. Sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaşması, 2000 yılından bu yana anne ölümlerinin küresel ölçekte yüzde 40 azalmasına yardımcı oldu. Ancak, Nijerya’daki rakamlar sadece yüzde 13 azaldı. UNICEF’ten Martin Dohlsten, “Bu programların başarısı sürekli finansmana, etkili uygulamaya ve izlemeye bağlı” diyor. Nijerya’da her gün 200 annenin kaybı, acı içinde hayatta kalan aileler için devam ediyor. Kız kardeşini kaybetmenin acısı hala taze olan Henry Edeh, “O bizim dayanağımız ve bel kemiğimiz oldu” ifadeleriyle kaybını dile getiriyor.