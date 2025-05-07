Nijerya’da Doktorlar Grev Başlattı

GREVE GİDEN DOKTORLARIN NEDENLERİ

Nijerya’nın Federal Başkent Bölgesi’nde yer alan kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi ve kötü çalışma şartları nedeniyle 3 gün sürecek bir greve başladı. Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. George Ebong, grev kararının, Birliğin üst düzey yöneticileriyle yapılan olağanüstü bir toplantı sonrasında alındığını açıkladı. Ebong, “Hükümet, taleplerimizi karşılamazsa süresiz greve gitme seçeneğini değerlendiriyoruz” dedi.

İŞTEN ÇIKARILMALARIN ETKİSİ

Ebong, 100’den fazla doktorun herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alındığını ve bu durumu “insanlık ve yasa dışı” olarak nitelendirdi. Grev sebebiyle kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinde önemli aksamaların yaşandığı bildirildi. Doktorların yaşadığı bu sıkıntılar, sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi şekilde etkiliyor.