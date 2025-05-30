Nijerya’da Lassa Ateşi Ve Menenjit Salgını

NİJERYA’DA MENENJİT VE LASSA ATEŞİ SALGINI

Nijerya’da bu yıl, menenjit ve Lassa ateşi salgınları nedeniyle toplamda 366 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yayımlanan raporda, 1 Ocak ile 18 Mayıs tarihleri arasında Lassa ateşi vakalarının ülkenin 24 eyaletinde arttığı, menenjit vakalarının ise daha geniş bir alana yayıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ VAKA SAYILARI VE ÖLÜM ORANLARI

Rapora göre, belirtilen tarihler içinde 5 bin 118 şüpheli Lassa ateşi vakası kaydedildi. Bu vakalardan 733’ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve bu hastalık nedeniyle 141 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastalığın yüzde 19,2’lik bir ölüm oranı gösterdiği aktarıldı. Özellikle yılın 20. haftasında Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3’ten 13’e çıktığı bildirildi.

MENENJİT VAKALARI VE HÜKÜMETİN ALDIĞI TEDBİRLER

Dönem içerisinde 2 bin 911 şüpheli menenjit vakasından 192’sinin doğrulandığı kaydedildi. Menenjit nedeniyle 225 kişi yaşamını yitirirken, Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını ortadan kaldırmak için yeni önlemler aldığını duyurdu.