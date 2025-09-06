Nijerya’da Mevlid-i Nebi Kutlandı

MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI ABUJA’DA DÜZENLENDİ

Afrika’nın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya’nın başkenti Abuja’da, “Mevlid-i Nebi” etkinliği gerçekleştirildi. Rengarenk kıyafetler giymiş yüzlerce kişi, şehir sokaklarında yürüyüş yaparak bir araya geldi. Katılımcılar, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunu kutlamak amacıyla el sallayıp dua etti ve ilahiler söyleyerek coşku dolu anlar yaşadı.

MANEVİ ATMOSFER VE DAYANIŞMA MESAJI

Farklı yaş gruplarından gelen Müslümanların katıldığı etkinlikte, yoğun bir coşku ve manevi bir atmosfer hâkim oldu. Abuja’daki Müslüman toplumu, bu Mevlit Kandili programında manevi duygularını pekiştirirken aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik mesajları da verdi. Etkinliğin sonunda katılımcılar, bütün İslam dünyası için barış, huzur ve birlik dileklerinde bulundu.