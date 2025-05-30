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Nijerya’da Sel Felaketi, 117 Ölü

SEL FELAKETİ NİJER EYALETİNDE BÜYÜK CAN KAYBINA NEDEN OLDU

Nijerya’nın Nijer eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda yaşanan sel felaketi, binlerce evin yıkılmasına yol açtı. Yapılan açıklamalara göre, bu felaket sonucunda en az 117 kişi hayatını kaybetti. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini, yaklaşık 3 bin evin sular altında kaldığını bildirdi.

NİJER EYALETİNDE SELİN ETKİLERİ HENÜZ GEÇMEDİ

Hussaini, eyaletteki selin Çarşamba gecesi başladığını ve etkilerinin dün sabaha kadar devam ettiğini belirtti. Ayrıca, çok sayıda insanın hala kayıp olduğunu ifade etti. 2022 yılında Nijerya’da yaşanan sel felaketinde ise 600’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1,4 milyon insan yerinden olmuş ve 440 bin hektar tarım arazisi ciddi şekilde hasar görmüştü.

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