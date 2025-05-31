Nijerya’da Sel Felaketi 151 Can Aldı

NİJERYA’DAKİ SEL FELAKETİ CAN KAYBINI ARTIRIYOR

Nijerya’nın Nijer eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde can kaybı 151’e yükseldi. Bu olayın bilançosu giderek ağırlaşıyor. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini, Mokwa kasabasında yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151 olduğunu açıkladı. Hussaini, yaşanan felaketten 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu, 265 evin tamamen yıkıldığını ve 2 köprünün çöktüğünü de sözlerine ekledi.

YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Nijya Devlet Başkanı Bola Tinubu, sel felaketinin etkilediği bölgeye hızlı şekilde yardım ulaştırmak için ulusal acil durum müdahale merkezinin aktif hale getirilmesi talimatını verdi. Tinubu, “Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor ve ilgili tüm federal kurumlar eyalet hükümetinin çabalarını desteklemek için harekete geçirildi. Yardım malzemeleri ve geçici barınak yardımı gecikmeden dağıtılıyor. Bu felaketten etkilenen hiçbir Nijeryalının geride kalmamasını veya duyulmamasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

ETKİLERİ DERİNLEŞİYOR

Mokwa kasabasını vuran sel felaketi, Başkent Abuja’ya 350 kilometreden fazla uzaklıkta yaşandı. Felaket sırasında birçok ev sel sularına kapıldı, yollar sular altında kaldı ve iki köprü çöktü. Acil durum ekipleri ve bölge halkı, sel sularında ve evlerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Seller, Batı Afrika’da yetersiz altyapı sebebiyle her yıl büyük kayıplara ve hasarlara yol açıyor. Bilim insanları, iklim krizinin aşırı hava olaylarını tetiklediği konusunda da uyarılarda bulunuyor.