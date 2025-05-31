NİJERYA’da Sel Nedeniyle 150 Ölü

SEL FELAKETİ KURBANLARINI AŞAĞILIKLA DÜZENLİYOR

Nijerya’nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi, en az 150 can kaybına yol açtı. Mokwa kentinde yaşanan bu doğal afet, geçtiğimiz günlerde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kurtarma ekipleri, kaybolanları bulma çabalarını sürdürürken, yetkililer can kaybının daha da artabileceğini ifade ediyor.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Audu Husseini, selden etkilenen bölgedeki durumu aktardı. Husseini, “Sel sonucu 3 binden fazla kişi yerinden edildi ve 265 ev tamamen yıkıldı” dedi. Bu durum, bölgedeki yaraların sarılması için acil önlemler alınmasını gerektiren bir konu olarak öne çıkıyor.