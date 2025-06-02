Nijerya’da Sel Nedeniyle 200 Ölü

SEL FELAKETİ NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI 200’Ü AŞTI

Nijerya’nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerin sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 200’ü aştığı bildiriliyor. Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, 29 Mayıs’ta meydana gelen bu felaketin ardından ölü sayısının bu rakama ulaştığını belirtiyor. Kimboku, hayatını kaybedenler için toplu cenaze düzenlendiğini ifade ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Kurtarma çalışmalarının artık durdurulduğunu aktaran Kimboku, bölgede hayatta kalan kimsenin bulunmadığına inandıklarını dile getiriyor. Ayrıca, hastalıkların yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alındığını bildiriyor. 29 Mayıs’ta Mokwa bölgesinde yaşanan seller sonucu 3 binden fazla insanın yerinden edildiği açıklanmıştı.

SULARIN YILDAKİ ORTALAMASI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Tropikal iklim kuşağında yer alan Nijerya’da yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için de şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl, Nijerya hükümeti, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.