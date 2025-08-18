Haberler

Nijerya’da Tekne Alabora Oldu

KAZA SONRASINDA KAYBOLANLAR

Nijerya’nın Sokoto eyaletinde, Goronyo Pazarı’na giden yolcuları taşıyan bir tekne alabora oldu. Bu trajik olay sonucunda 40 kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, kazada kaç kişinin kaybolduğunu ve kaç kişinin kurtarıldığını belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alabora olan tekneye dair arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği gözlemleniyor. Ekipler, kaybolan yolcuları bulmak amacıyla yoğun çaba gösteriyor. Bu tür olaylar, bölgede güvenlik ve ulaşım sorunlarının önemine dikkat çekiyor.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

