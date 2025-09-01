Haberler

Nijerya’da Tekne Batışı: 13 Ölü

TEKNE BATTI, CAN KAYBI YAŞANDI

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde bulunan Birnin Magaji bölgesinde yolcu taşıyan bir tekne nehirde battı. Bu trajik olayda 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki halk, silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bu tekneye bindiği ifade ediliyor.

KAYIP SAYISI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Kaza sonucunda 22 kişi kayboldu. Yetkililer, bölgede kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Olay, yerel halk için büyük bir endişe kaynağı oluşturmaya devam ediyor.

