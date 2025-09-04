NİJERYA’da Tekne Kazası: 60 Ölü

NİJERYA’DA TEKNE FACİASI

Nijerya’nın Niger eyaletinde yolcu taşımakta olan bir teknenin batması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, teknenin 100’den fazla yolcuyla hareket ettiğini ve olayın Malale bölgesindeki Tungan Sule’den Dugga’ya giderken gerçekleştiğini aktardı. Tekne, Borgu Yerel Yönetim Alanı’ndaki Gausawa köyü yakınlarında suyun altında bulunan bir ağaç kütüğüne çarparak devrildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA ARTIŞ

Borgu Yerel Yönetim Alanı Başkanı Abdullahi Baba Ara, ölü sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, “Tekne kazasında ölenlerin sayısı 60’a yükseldi. Yaralı 10 kişinin durumu ciddi, birçok kişi hala aranıyor” dedi. Shagumi Bölge Başkanı Sa’adu Inuwa Muhammad ise “Teknede 100’den fazla kişi vardı. Şu ana kadar nehirden 31 ceset çıkarıldı. Tekne de kurtarılarak sudan çıkarıldı” şeklinde bilgi verdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu duyurdu. Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı, şu ana kadar 50 kişinin kurtarıldığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Dalgıçlar ve kurtarma ekiplerinin, kaybolanların bulunması için arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.