Nijerya’da Tekne Kazası Meydana Geldi

KAZA VE KAYIPLAR

Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansı Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, eyaletin Tugan Sule bölgesinde bir yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin, nehirdeki bir ağaca çarparak battığını bildirdi. Baba-Arah, bu kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin ise kurtarıldığını aktardı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Baba-Arah, teknede yaklaşık 90 kişinin bulunmuş olabileceğini belirtti ve şu an bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti. Nijerya’da, özellikle yağış sezonunda nehirlerde sık sık tekne kazaları yaşanabiliyor. Yakın zamanda, 31 Ağustos’ta Zamfara eyaletindeki Birnin Magaji bölgesinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.