Nijerya’da Yoksulluk Derinleşiyor, Eşitsizlik Artıyor

DÜNYA BANKASI RAPORU: YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR

Dünya Bankası, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’nın kırsal alanlarında büyük ekonomik zorluklar ve artan eşitsizlik nedeniyle yoksulluğun derinleştiğini duyurdu. Nisan 2025 tarihli Nijerya Yoksulluk ve Eşitlik Değerlendirme Raporu’nda, kırsal kesimdeki ekonomik sıkıntılara ve artan eşitsizliğe dikkat çekildi. Raporda, ülkede kırsal nüfusun yaklaşık yüzde 75,5’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

KIRSAL VE KENTSEL YOKSULLUK

Ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve güvenlik sorunları, özellikle kırsal bölgelerde yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Rapor, kentsel alanlarda da yoksulluğun yaygınlaştığını belirtiyor. Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun hane halkı verilerine dayanarak, nüfusun yüzde 30,9’unun uluslararası aşırı yoksulluk sınırı olan, günlük 2,15 doların altında yaşadığı kaydedildi. Ayrıca, 0-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 72,5’inin yoksulluk içinde yaşadığı ve eğitimsiz bireylerin yoksulluk oranının yüzde 79,5 olduğu belirtildi. Bu oran, ilkokul mezunlarında yüzde 61,9, lise mezunlarında yüzde 50, üniversite mezunlarında ise yüzde 25,4 olarak tespit edildi.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Nijerya’da gelir adaletsizliği, Boko Haram terör örgütü ve silahlı çete üyelerinin saldırıları ülkenin ekonomisini olumsuz şekilde etkiliyor. Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor koşullarda yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor.