Nijerya’dan Osimhen Sağlık Durumu Açıklaması

Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Karşılaşma sonrasında Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle ve Galatasaray’ın çalıştırıcısı Okan Buruk, Victor Osimhen’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Taraftarların en fazla merak ettiği konu, Nijeryalı golcünün çekilen MR sonucunun durumuydu. Galatasaray’ın forvet oyuncusu Osimhen, Nijerya’nın Ruanda ile mücadele ettiği karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı. Ancak 36. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve Cyriel Dessers ile değiştirildi. Sahayı terk ederken gergin bir görünüm sergileyen Osimhen, teknik ekibi tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Osimhen’in Durumu ve Yankıları

Müsabaka sonrası direktör Eric Chelle, Osimhen’in sağ ayak bileğinde ağrı hissettiğini belirtti. “Detaylı kontroller yarın yapılacak,” ifadesini kullanan Chelle, sakatlığın ciddiyeti hakkında bilgi verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise NOW TV’ye yaptığı açıklamada, sahada meydana gelen zemin koşulları ve rakibin sert oyununu endişe verici bulduklarını dile getirdi. Bu endişenin Osimhen üzerinden yoğunlaştığını kaydeden Buruk, “Kendisiyle konuştuk, ayak bileğinde ağrı olduğunu belirtti. Şu an kesin tanı konmuş değil,” dedi.

Beklenen MR Sonucu ve Gelecek Planlar

Buruk, Abdullah Kavukcu ile görüştüğünü ve oyuncuyla iletişim sağlandığını, doktor Yener İnce’nin de Nijerya sağlık ekibiyle irtibat halinde bulunduğunu ifade etti. “Eğer imkan olursa Osimhen’i en kısa sürede İstanbul’a getirip gerekli tetkikleri yapacağız. Yarın daha net bilgi elde edeceğiz,” diyerek Osimhen’in sakatlığının önemine değindi. “Ağrısı devam ediyor. Kulüp olarak sürece müdahil olduk, gerekirse hemen İstanbul’a döndüreceğiz. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor ve Osimhen bizim için çok önemli bir oyuncu,” şeklinde konuştu. Nijeryalı golcünün MR sonucunun ise henüz paylaşılmadığı bildiriliyor.