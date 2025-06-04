Nijerya’nın Genelkurmay Başkanı Destek Çağrısı Yaptı

GENELKURMAY BAŞKANI MUSA’DAN ORDUYA DESTEK ÇAĞRISI

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, ülkedeki güvenlik sorunlarının çözüme kavuşması için toplumun orduya destek vermesi gerektiğini duyurdu. Musa, başkent Abuja’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, güvenliğin sadece askeri ve istihbarat birimlerinin sorumlu olmadığına dikkat çekti.

TOPLUMSAL DESTEK VE MEDYANIN ROLÜ

Musa, güvenliğin sağlanabilmesi için halkın orduya destek vermesinin yanı sıra, sorumlu medya anlatılarının benimsenmesinin de gerekli olduğunu ifade etti. Sivillerin terörle mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapan Musa, “Vatandaşların, barışa karşı çalışan unsurlara alan, destek veya görünürlük sağlaması, isyancı grupların güçlenmesine zemin hazırlıyor.” şeklinde konuştu.

NİJERYA’DA GÜVENLİK SORUNLARI

Nijerya, uzun bir süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin, Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın düzenlediği saldırılarla mücadele ediyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor.