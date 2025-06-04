Nijerya’nın Niger Eyaletinde 45 Çete Üyesi Öldürüldü

45 ŞİLAHLI ÇETE ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nijerya’nın Niger eyaletinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 45 silahlı çete üyesi öldürüldü. Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) ve ordu işbirliğiyle yürütülen operasyon, Niger eyaletinin Munya bölgesinde silahlı çeteleri hedef aldı. Bu operasyon sırasında 45 çete üyesi etkisiz hale getirildi, birçok çete üyesi ise yaralı bir şekilde kaçmayı başardı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, silahlı çete üyelerine ait çok sayıda sığınak imha edildi. Aynı zamanda, onlarca silah, araç ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildi. Nijerya, uzun bir süredir ülkenin değişik bölgelerinde silahlı çeteler, Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

İNSAN KAÇIRMA SUÇU SIKÇA YAŞANIYOR

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı gruplar genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.