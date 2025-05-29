Nijerya’nın Niger Eyaletinde Aşırı Yağışlar Oldu

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın Niger eyaletinde yaşanan aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketi sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere verdiği bilgide, özellikle Mokowa bölgesinde yoğun yağışlar yüzünden sel olaylarının gerçekleştiğini ifade etti. Hussaini, bu felaketten etkilenenler arasında çocukların da yer aldığını aktararak “21 kişi hayatını kaybetti” dedi.

KAYBOLANLARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Hussaini, sel felaketi sonucunda 10 kişinin kaybolduğunu kaydederken, çok sayıda vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Ayrıca, selin etkilediği bölgede yaklaşık 50 evin sular altında kaldığına dair veriler paylaştı. Kaybolan kişilerin bulunması için kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü bildiren Hussaini, bu süreçte yoğun çaba gösterildiğini dile getirdi. Nijerya Su Bakanlığı ise, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapmıştı.