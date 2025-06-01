Nijerya, NTF’ye 500 Milyon Dolar Katkı Sağlayacak

NİJERYA, GÜVEN FONUNA 500 MİLYON DOLARLIK DESTEK SAĞLIYOR

Nijerya, Afrika’nın kalkınma sürecindeki liderliğini güçlendirmek amacıyla Nijerya Güven Fonu’na (NTF) 500 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı. Bu açıklama, Nijerya Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı. Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde gerçekleştirilen Afrika Kalkınma Bankası’nın (AfDB) Yıllık Toplantıları çerçevesinde, Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun ile AfDB Başkanı Akinwumi Adesina arasında 500 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı.

STRATEJİK YATIRIM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Bakan Edun, yaptığı açıklamada, bu desteğin sadece bir cömertlik göstergesi olmadığını, Nijerya’nın geleceği ve komşularının refahı için stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti. “Güçlü bir kıta, halkımız ve işletmelerimiz için daha büyük fırsatlar demektir.” diyen Edun, sağlanacak finansmanın altyapı, tarım, eğitim ve sağlık gibi sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik dayanıklılık açısından kritik sektörlere yönlendirileceğini ifade etti. Edun, bu girişimin başlıca amaçlarından birinin Nijerya özel sektörünün uluslararası kalkınma projelerine katılımını artırmak olduğunu da vurguladı. Bu şekilde Nijeryalı şirketlerin Afrika genelindeki büyümeden daha fazla yararlanacaklarını belirtti.

SEMBOLİK ANLAM TAŞIYOR

AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, görev süresinin sona ermesiyle bağlantılı olarak bu gelişmenin sembolik bir anlama sahip olduğunu dile getirdi.