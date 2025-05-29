Nijerya Ordusu, 4 Pakistan Vatandaşını Gözaltına Aldı

OPERASYONDA GÖZALTILAR

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terörle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 4 Pakistan vatandaşını gözaltına aldı. Teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu harekatının Komutanı Abdulsalam Abubakar, Borno eyaletinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Abubakar, gözaltına alınanların terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını ve silah kaçakçılığı yaptıklarını belirtti.

YABANCI UNSURLARIN ROLÜ

Abubakar, bu kişilerin ülkenin kuzeydoğusundaki terör gruplarına eğitim verdiğini ifade etti. Yabancı unsurların, terör gruplarına ileri düzey taktikler öğrettiğine dikkat çeken Abubakar, bu grupların artık gözetleme ve saldırı amacıyla insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını kaydetti. Abubakar, “Bu paralı savaşçılar, teröristlere taktik ve stratejik eğitim sağlamakta. Buna İHA’ların kullanımı, gelişmiş el yapımı patlayıcıların üretimi ve askerlerimize yönelik tuzakların kurulması da dahil,” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE GEREKSİNİM

Abubakar, artan terör tehdidine karşı uluslararası düzeyde koordineli bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. İstihbarat, gözetleme ve keşif çalışmalarının yoğunlaştırılması amacıyla komşu ülkelerle işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP örgütlerine karşı mücadelenin sadece silahlı kuvvetlere yönelik değil, tüm Nijerya’ya yönelik bir savaş olduğunu ifade eden Abubakar, halkın bu tehdidi ulusal bir mesele olarak görmesi gerektiğinin altını çizdi.