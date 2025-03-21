Haberler

Nijerya, Ruanda’yı Osimhen’le Yıktı

NIJERYA RUANDA’YI MAĞLUP ETTİ

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nun 5. maçında Nijerya, Ruanda deplasmanında 2-0’lık skorla galip geldi. Nijerya’nın bu zaferinde öne çıkan isim ise Victor Osimhen oldu. Osimhen, maçta 12. ve 45+4. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetine katkı sağladı. 78. dakikada Arokodare ile değişen Osimhen, performansıyla dikkat çekti.

OSAYI-SAMUEL DE KATILDI

Fenerbahçe’nin oyuncusu Bright Osayi-Samuel, mücadelede Nijerya’nın ilk 11’inde yer aldı ve sahada 78 dakika boyunca mücadele etti. Osayi-Samuel’in oyundan çıkmasının ardından Alhassan sahaya dahil oldu. Bu sonuçla Nijerya, grubundaki ilk galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sıradaki yerini korudu. Nijerya, önceki 4 maçında ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

OSIMHEN’İN FORMU GÖZ DOLDURUYOR

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 30 maçta görev aldı. Osimhen, bu mücadelelerde 26 gol atıp, 5 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. Süper Lig’de attığı 20 golle gol krallığında lider konumda bulunan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2’lik bir gol katkısı oranı yakaladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Işıkhan: 1 Milyon Kadına İstihdam Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beykoz'daki programda, İŞKUR Gençlik Programı ile 1 milyondan fazla kadının iş gücüne katıldığını duyurdu.
Haberler

Bingöl’de Aranan 8 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.