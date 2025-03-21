Nijerya, Ruanda’yı Osimhen’le Yıktı

NIJERYA RUANDA’YI MAĞLUP ETTİ

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nun 5. maçında Nijerya, Ruanda deplasmanında 2-0’lık skorla galip geldi. Nijerya’nın bu zaferinde öne çıkan isim ise Victor Osimhen oldu. Osimhen, maçta 12. ve 45+4. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetine katkı sağladı. 78. dakikada Arokodare ile değişen Osimhen, performansıyla dikkat çekti.

OSAYI-SAMUEL DE KATILDI

Fenerbahçe’nin oyuncusu Bright Osayi-Samuel, mücadelede Nijerya’nın ilk 11’inde yer aldı ve sahada 78 dakika boyunca mücadele etti. Osayi-Samuel’in oyundan çıkmasının ardından Alhassan sahaya dahil oldu. Bu sonuçla Nijerya, grubundaki ilk galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sıradaki yerini korudu. Nijerya, önceki 4 maçında ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

OSIMHEN’İN FORMU GÖZ DOLDURUYOR

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 30 maçta görev aldı. Osimhen, bu mücadelelerde 26 gol atıp, 5 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. Süper Lig’de attığı 20 golle gol krallığında lider konumda bulunan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2’lik bir gol katkısı oranı yakaladı.