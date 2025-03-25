Nijerya ve Zimbabve Beraberliği Paylaştı

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Zimbabve ile evinde bir araya geldi ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Nijerya’nın golü, 74. dakikada Victor Osimhen ile geldi. Zimbabve ise bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa’nın kaydettiği gol ile yanıt verdi. Osimhen, takımının tek golünü atarken, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika boyunca mücadele etti.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Önceki maçında Ruanda’ya karşı 2-0’lık galibiyetle sahadan ayrılan Nijerya’da, Osimhen bu maçta da gol atarak son iki eleme karşılaşmasında 3 gol sevinci yaşamış oldu. Bu sonucun ardından Nijerya 7 puana ulaşırken, Zimbabve 4 puana yükseldi. Nijerya’nın bir sonraki maçı sahasında Ruanda ile olacakken, Zimbabve Benin deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG’DE AVRUPA İHTİMALİ

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 30 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atarak 5 asist gerçekleştirdi. Süper Lig’deki 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2 gol katkısı ortalamasını yakaladı.